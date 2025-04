Eventi per il ponte del 25 aprile che confusione La proloco Creato un cartellone senza consultarci

Eventi per il ponte del 25 aprile, che confusione! Il Comune di Viterbo ha messo insieme le iniziative previste in città da venerdì a domenica in un cartellone di tre giorni dal titolo "Aspettando San Pellegrino in Fiore". Un fine settimana di appuntamenti floreali, mostre, mercatini e visite.

