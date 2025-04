Europei judo 2025 oggi in tv orari 24 aprile programma streaming azzurri in gara

oggi, giovedì 24 aprile, si terrà la seconda giornata dei Campionati Europei 2025 di judo. Sui tatami del Mtel Hall Mora?a di Podgorica (Montenegro) verranno assegnati altri tre titoli continentali nelle categorie femminili -57 kg e -63 kg e a livello maschile nella -73 kg, dopo un day-1 che ha regalato all'Italia due medaglie e altri due piazzamenti tra il quinto ed il settimo posto.Dopo l'argento di Odette Giuffrida ed il bronzo di Assunta Scutto, la spedizione azzurra può sognare in grande soprattutto con il vice-campione del mondo 2023 Manuel Lombardo ma anche con degli outsider di lusso in ottica podio come Giovanni Esposito (sempre nei -73 kg) e Veronica Toniolo (-57 kg). Primo turno quasi proibitivo nei -63 kg per Savita Russo e Carlotta Avanzato.LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI judo DALLE 10.

