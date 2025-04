Escursione al Monte delle Forche Colli Euganei a 6 zampe

Colli Euganei a 6 zampe, con camminate di gruppo insieme a Fido per conoscere da vicino il panorama e le curiosità euganee. Trascorreremo del tempo di qualità in piccoli gruppi, per il benessere del binomio (cane/proprietario), con guida ambientale. Padovaoggi.it - Escursione al Monte delle Forche - Colli Euganei a 6 zampe Leggi su Padovaoggi.it Terzo appuntamento primaverile dia 6, con camminate di gruppo insieme a Fido per conoscere da vicino il panorama e le curiosità euganee. Trascorreremo del tempo di qualità in piccoli gruppi, per il benessere del binomio (cane/proprietario), con guida ambientale.

