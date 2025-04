Esce di casa lasciando un biglietto ai genitori e scompare si cerca la 23enne Alice a Bologna

Alice Morelli, 23 anni, è scomparsa a Bologna nella giornata di ieri. I genitori hanno sporto denuncia in Questura. Diffuse alcune foto per facilitare le ricerche. Leggi su Fanpage.it Morelli, 23 anni, è scomparsa anella giornata di ieri. Ihanno sporto denuncia in Questura. Diffuse alcune foto per facilitare le ricerche.

