Entra in travaglio e chiama il 118 all’arrivo dei sanitari partorisce in casa

SANSEPOLCRO – Una notte carica di emozione e lieto fine per una giovane mamma della Valtiberina. Alle 00,43 del 24 aprile, una chiamata alla centrale territoriale 118 di Arezzo ha segnalato l'inizio di un travaglio a termine, con contrazioni regolari ogni due minuti.Dall'altro capo del telefono l'infermiere del 118 ha subito intuito la situazione assegnando al caso un codice di massima priorità e mandando sul posto l'automedica della Valtiberina e l'ambulanza della Croce Rossa di Sansepolcro che in pochi minuti sono arrivati all'indirizzo indicato.Al loro arrivo, il personale sanitario e i soccorritori hanno trovato la donna, 24 anni, in fase di parto. La neonata stava infatti per venire alla luce proprio in quel momento. Con grande prontezza e professionalità, l'equipe ha assistito la madre nel dare alla luce la sua bambina in piena sicurezza, direttamente in casa.

