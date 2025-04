Eni utile a 14 miliardi nel primo trimestre 2025

Eni porta l'utile a 1,4 miliardi nel primo trimestre 2025. E conferma il dividendo a 1,05 euro per azione.Il consiglio di amministrazione di Eni ha approvato i risultati consolidati del primo trimestre 2025. L'utile netto adjusted di competenza degli azionisti Eni è stato pari a 1,412 miliardi di euro, in calo dell'11%. Nel primo trimestre 2025 l'EBIT proforma adjusted di 3,7 miliardi di euro è aumentato di circa il 36% su base sequenziale in uno scenario di riferimento simile, "grazie all'eccellente performance della E&P, al solido contributo di Ggp e al costante miglioramento dei satelliti Enilive e Plenitude". Conferma cedola a 1,05 euroIn attesa dell'approvazione dell'Assemblea degli azionisti del prossimo 14 maggio, il cda di Eni conferma l'incremento del 5% del dividendo di competenza dell'esercizio 2025 a 1,05 euro per azione e l'avvio del programma di riacquisto di azioni da 1,5 miliardi di euro.

