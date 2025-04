Eni e il governo del Regno Unito siglano la chiusura finanziaria del progetto Liverpool Bay CCS

chiusura finanziaria degli accordi con il dipartimento per la Sicurezza energetica e Net zero del Regno Unito relativi al progetto Liverpool Bay CCS, tramite il quale la società opera le attività di trasporto e stoccaggio di CO2 all’interno del consorzio industriale HyNet. Con questo accordo, il progetto entra nella fase esecutiva di realizzazione sbloccando investimenti chiave nella catena di approvvigionamento, la maggior parte dei quali a livello locale. L’iniziativa sosterrà la competitività industriale del Regno Unito nel lungo periodo, salvaguardando l’occupazione esistente e creando nuove filiere produttive e posti di lavoro che, solo nella fase di costruzione, sono stimati in circa 2 mila unità.Dal governo britannico 21,7 miliardi di sterline per i primi due cluster CCS del PaeseLa chiusura finanziaria degli accordi avviene in seguito allo stanziamento complessivo di fondi da parte del governo del Regno Unito per un importo di 21,7 miliardi di sterline destinati ai primi due cluster CCS del Paese, tra i quali HyNet, nell’arco di un periodo di 25 anni. Lettera43.it - Eni e il governo del Regno Unito siglano la chiusura finanziaria del progetto Liverpool Bay CCS Leggi su Lettera43.it Eni ha annunciato di aver perfezionato ladegli accordi con il dipartimento per la Sicurezza energetica e Net zero delrelativi alBay CCS, tramite il quale la società opera le attività di trasporto e stoccaggio di CO2 all’interno del consorzio industriale HyNet. Con questo accordo, ilentra nella fase esecutiva di realizzazione sbloccando investimenti chiave nella catena di approvvigionamento, la maggior parte dei quali a livello locale. L’iniziativa sosterrà la competitività industriale delnel lungo periodo, salvaguardando l’occupazione esistente e creando nuove filiere produttive e posti di lavoro che, solo nella fase di costruzione, sono stimati in circa 2 mila unità.Dalbritannico 21,7 miliardi di sterline per i primi due cluster CCS del PaeseLadegli accordi avviene in seguito allo stanziamento complessivo di fondi da parte deldelper un importo di 21,7 miliardi di sterline destinati ai primi due cluster CCS del Paese, tra i quali HyNet, nell’arco di un periodo di 25 anni.

