Enciclopedia di Istanbul recensione un affresco intimista fra passato e modernità

Leggi su Ilnotiziario.net

di Stefano Di Maria E’ approdata su Netflix una nuova serie made in Turchia:DI. Stavolta non è una produzione ammantata dalla solita patina da soap opera e melodrammi turchi di cui sono sature le piattaforme e la tv generalista. A dispetto del titolo (per nulla acchiappa streaming), questo nuovo show si propone .