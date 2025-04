Empoli duro comunicato degli ultras azzurri contro la Fiorentina Le motivazioni dietro il derby toscano

Empoli, il comunicato degli ultras azzurri contro la Fiorentina per quanto riguarda i biglietti del settore ospiti. Ecco l’indiscrezione In vista di quella che sarà la gara tra Fiorentina ed Empoli, i tifosi azzurri hanno deciso di non partecipare alla gara considerando la capienza ridotta del settore ospiti. Il comunicato. IL comunicato Per la trasferta . Calcionews24.com - Empoli, duro comunicato degli ultras azzurri contro la Fiorentina. Le motivazioni dietro il derby toscano Leggi su Calcionews24.com , illaper quanto riguarda i biglietti del settore ospiti. Ecco l’indiscrezione In vista di quella che sarà la gara traed, i tifosihanno deciso di non partecipare alla gara considerando la capienza ridotta del settore ospiti. Il. ILPer la trasferta .

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le notizie più recenti da fonti esterne: Empoli-Cagliari: “Niente biglietti ai tifosi sardi”. E il caso diventa politico; Juve-Verona, i tifosi annunciano la contestazione: il duro comunicato della Curva Sud; Trasferte vietate, duro comunicato della Curva Sud Avellino: Ci vogliono in silenzio; Gli striscioni dei tifosi Juve prima del Verona, messaggio duro: Cercasi uomini per questa maglia; Fiorentina, duro comunicato degli ultras: la Fiesole invoca chiarezza sui programmi futuri.

Da calcionews24.com: Empoli, duro comunicato degli ultras azzurri contro la Fiorentina. Le motivazioni dietro il derby toscano - Empoli, il comunicato degli ultras azzurri contro la Fiorentina per quanto riguarda i biglietti del settore ospiti. Ecco l’indiscrezione In vista di quella che sarà la gara tra Fiorentina ed Empoli, i ...

Risulta da pianetaempoli.it: I gruppi Ultras azzurri non andranno al Franchi per il derby - I gruppi Ultras azzurri della Maratona hanno comunicato che diserteranno la prossima trasferta a Firenze per il derby con la Fiorentina ...

Segnala firenzeviola.it: Empoli, il comunicato su Christian Kouame: "Intervento perfettamente riuscito" - L'Empoli ha pubblicato una nota con il punto sulle condizioni fisiche di Christian Kouame dopo l'infortunio al crociato rimediato nei giorni scorsi. Questo il comunicato ufficiale degli azzurri ...