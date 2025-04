Elisabetta Gregoraci torna in TV con Audiscion l’inaspettata stoccata a Stefano De Martino

Elisabetta Gregoraci si prepara a tornare in televisione con un progetto completamente diverso: Audiscion. Il nuovo programma debutterà su Rai Due venerdì 25 aprile 2025 e sarà in onda per cinque puntate, con la finale fissata per il 23 maggio. Accanto a lei, i comici Gigi e Ross.Definito come un "no talent show", il programma prende spunto da format come "La Corrida", "L'Acchiappatalenti", "Tu Si Que Vales" e "Italia's Got Talent". Il format, completamente nuovo, vedrà i conduttori anche nel ruolo di giudici, pronti a selezionare e commentare le performance di artisti, comici, musicisti e maghi in un contesto che ricorda la commedia dell'arte.La frecciatina a Stefano De MartinoNel promuovere il programma, Elisabetta Gregoraci ha rilasciato un'intervista al settimanale "Chi" in cui ha ironizzato sull'ex collega Stefano De Martino.

