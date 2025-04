Elisa Isoardi lascia Linea Verde Italia Le indiscrezioni

Elisa Isoardi? Secondo Davidemaggio.it, la conduttrice sarebbe pronta a dire addio a Linea Verde Italia alla fine della stagione in corso. All’orizzonte un nuovo programma in studio, sempre per la Rai e destinato al primetime. L’ex compagna di Matteo Salvini e volto della Prova del Cuoco è alla guida dello show on the road dal 2023 assieme a Monica Caradonna. Ignota ancora la natura del progetto in cantiere, dato che al vaglio ci sarebbero diverse ipotesi. Si va però verso una collocazione nel sabato pomeriggio di Rai 1, forse al posto di Emma D’Aquino prossima a salutare Sabato in Diretta al termine della stagione. In arrivo verosimilmente nuovi aggiornamenti nell’arco delle prossime settimane.Elisa Isoardi assieme a Monica Caradonna (Imagoeconomica).Articolo completo: Elisa Isoardi lascia Linea Verde Italia? Le indiscrezioni dal blog Lettera43 Lettera43.it - Elisa Isoardi lascia Linea Verde Italia? Le indiscrezioni Leggi su Lettera43.it Nuova avventura in vista per? Secondo Davidemaggio.it, la conduttrice sarebbe pronta a dire addio aalla fine della stagione in corso. All’orizzonte un nuovo programma in studio, sempre per la Rai e destinato al primetime. L’ex compagna di Matteo Salvini e volto della Prova del Cuoco è alla guida dello show on the road dal 2023 assieme a Monica Caradonna. Ignota ancora la natura del progetto in cantiere, dato che al vaglio ci sarebbero diverse ipotesi. Si va però verso una collocazione nel sabato pomeriggio di Rai 1, forse al posto di Emma D’Aquino prossima a salutare Sabato in Diretta al termine della stagione. In arrivo verosimilmente nuovi aggiornamenti nell’arco delle prossime settimane.assieme a Monica Caradonna (Imagoeconomica).Articolo completo:? Ledal blog Lettera43

Potrebbe interessarti anche:

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Elisa Isoardi lascia Linea Verde Italia? Le indiscrezioni; Rai-Elisa Isoardi: addio Linea Verde Italia, ecco il programma tutto nuovo che condurrà - Rumor; “Linea Verde Life”, Elisa Isoardi: «Sono felice di ricominciare a scorrazzare per l’Italia!»; Linea Verde a VIcenza, Elisa Isoardi e Monica Caradonna in volo, quando andrà in onda la puntata; Daniela Ferolla lascia Linea Verde: al suo posto arriva Elisa Isoardi (se non la silurano).

Segnala msn.com: Elisa Isoardi lascia Linea Verde Italia? Le indiscrezioni - Nuova avventura in vista per Elisa Isoardi? Secondo Davidemaggio.it, la conduttrice sarebbe pronta a dire addio a Linea Verde Italia alla fine della stagione in corso. All’orizzonte un nuovo programma ...

Segnala davidemaggio.it: BOOM! Elisa Isoardi lascia Linea Verde per un nuovo programma in studio - Elisa Isoardi fuori da Linea Verde Italia. Per la conduttrice nuovo programma in daytime sulla Rai. Leggi l'anteprima di Davide Maggio ...

Come scrive fanpage.it: Elisa Isoardi derubata durante le riprese di Linea Verde: “Rotto il finestrino del van, hanno rubato tutto” - Con una IG story Elisa Isoardi e Monica Caradonna hanno raccontato una spiacevole disavventura durante le riprese di Linea Verde, programma da loro condotto ...