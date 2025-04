Elena Maraga la maestra d’asilo licenziata per OnlyFans Voglio un risarcimento

Leggi su Open.online

«Impugnerò il licenziamento. Accettarlo sarebbe farmi calpestare due volte.unper essere stata messa alla gogna e per avergli permesso di infangare il mio nome: che sia la Naspi o una buonuscita. Altrimenti li porterò in tribunale».è lacon un profiloche ha perso il lavoro dopo che il padre di un suo alunno ha diffuso le sue foto. La scuola paritaria cattolica si trova a Varego di Maserada in provincia di Treviso. Ha licenziato«per giusta causa». Ma lei non è per niente d’accordo, dice oggi in un’intervista al Messaggero.La guerra diVentinove anni, laureata in Scienze dell’Educazione, con un contratto a tempo indeterminato dal 2021,ha insegnato nella sezione primavera. Ora, dice, «da una parte sono contenta, perché siamo finalmente arrivati a un punto.