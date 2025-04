Edifici abbandonati nel centro di Brindisi Tasse più alte per i proprietari

Brindisi - Tasse più alte a carico dei proprietari di Edifici che versano in stato di abbandono. Questo uno dei possibili strumenti di "persuasione" per ripristinare un minimo di decoro nelle vie cittadine deturpate da immobili circondati da erbacce. Il tema è stato discusso durante una riunione.

