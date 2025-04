Ecco da quanto tempo l’Inter non perdeva due partite di fila bisogna andare indietro di 2 anni

l'Inter di Simone Inzaghi, che nel giro di pochi giorni ha incassato due sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia. Prima la caduta al Dall'Ara contro il Bologna (1-0, gol di Orsolini nel finale), poi il pesante 0-3 nel derby contro il Milan, che ha sancito l'eliminazione dalla Coppa nazionale.Una doppia battuta d'arresto che pesa non solo sul morale, ma anche sulla classifica: il passo falso in Serie A ha permesso al Napoli di raggiungere i nerazzurri in vetta.Lo stesso Simone Inzaghi ha commentato così il momento negativo ai microfoni di Mediaset: "Non siamo abituati a perdere due partite di fila. Dobbiamo essere bravi a ripartire nel modo giusto."Due ko di fila: non succedeva dal 2023Per trovare l'ultima volta in cui l'Inter ha perso due gare consecutive bisogna tornare alla stagione 2022/2023.

