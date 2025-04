È morto Giancarlo Gentilini ex sindaco sceriffo di Treviso che insultava stranieri e omosessuali

morto all'età di 95 anni l'ex sindaco "sceriffo" di Treviso Giancarlo Gentilini. Dal 1994 al 2003 ha guidato la città, ma l'impegno politico è proseguito come vicesindaco e consigliere comunale fino al 2023. È stato uno storico esponente della Lega Nord. Presto sono arrivati i messaggi di. Europa.today.it - È morto Giancarlo Gentilini, l'ex sindaco "sceriffo" di Treviso che insultava stranieri e omosessuali Leggi su Europa.today.it all'età di 95 anni l'ex" di. Dal 1994 al 2003 ha guidato la città, ma l'impegno politico è proseguito come vicee consigliere comunale fino al 2023. È stato uno storico esponente della Lega Nord. Presto sono arrivati i messaggi di.

Su altri siti se ne discute

Roma, 31 mar. (askanews) – Lutto nel mondo del rugby italiano: è scomparso Giancarlo Dondi, presidente onorario e presidente della Federazione Italiana Rugby dal 1996 al 2012. Il dirigente emiliano si è spento nella notte tra il 30 e il 31 marzo a Parma, sua città natale dove aveva attivamente contribuito alla creazione della “Cittadella del Rugby”, oggi sede e casa delle Zebre Parma. Avrebbe compiuto novant’anni il 19 aprile. Giocatore per la Rugby Parma prima e per le Fiamme Oro Padova ... 🔗ildenaro.it

È morto Giancarlo Dondi, presidente onorario e presidente della Federazione Italiana Rugby dal 1996 al 2012. Lutto nel mondo del rugby e dello sport italiano.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il mondo della pallanuoto piange la morte di Giancarlo Guerrini, campione olimpico a Roma 1960 ed ex dirigente responsabile del settore pallanuoto, scomparso il 21 marzo all’età di 85 anni. Vinse l’Olimpiade in casa “con una squadra di fuoriclasse, del suo stesso pari”, ricorda la federazione. Le sue squadre di club sono state la Lazio, in cui è cresciuto e di cui è stato anche allenatore, e la Pro Recco, con la quale ha vinto tre scudetti e una coppa dei campioni. 🔗ilfattoquotidiano.it

Giancarlo Gentilini è morto: addio al sindaco sceriffo di Treviso; Giancarlo Gentilini è morto a 95 anni. Luca Zaia: «Ci ha lasciato lo Sceriffo. Alpino, trevigiano, grande sind; È morto Giancarlo Gentilini. Fu sindaco di Treviso per due mandati, dal 1994 al 2003; E' morto Giancarlo Gentilini, ex sindaco di Treviso. 🔗Ne parlano su altre fonti