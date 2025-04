È e Fàbregas ha già il relè di Nico Paz

Nico Paz, que ya ha debutado con la absoluta de Argentina y está llamado a ser uno de los grandes jugadores que están por venir. El Real Madrid, en su política habitual con las perlas de la cantera como Miguel Gutiérrez, tiene el 50% de los derechos y todo hace pensar que podría repescarlo en los próximos meses. Si no es para quedárselo, al menos, para venderlo y sacar una buena tajada.Sea como fuere, el Como ya anda buscando en el mercado a un futbolista de características parecidas y tiene ya en el punto de mira a Filip Krastev, otra joven perla del fútbol europeo que se está saliendo en el PEC Zwolle de la Eredivisie. Acostumbrado a jugar en la banda izquierda pero con la calidad para actuar también en la mediapunta, el búlgaro está cedido por el Lommel SK, club satélite del City Group y en el que nunca ha jugado, que lo firmó como pieza a tener en cuenta para un futuro allá por el 2020. Leggi su Justcalcio.com Calcio italiano:Si todo sigue su curso, difícilmente el Como podrá retener a un jugador del talento dePaz, que ya ha debutado con la absoluta de Argentina y está llamado a ser uno de los grandes jugadores que están por venir. El Real Madrid, en su política habitual con las perlas de la cantera como Miguel Gutiérrez, tiene el 50% de los derechos y todo hace pensar que podría repescarlo en los próximos meses. Si no es para quedárselo, al menos, para venderlo y sacar una buena tajada.Sea como fuere, el Como ya anda buscando en el mercado a un futbolista de características parecidas y tiene ya en el punto de mira a Filip Krastev, otra joven perla del fútbol europeo que se está saliendo en el PEC Zwolle de la Eredivisie. Acostumbrado a jugar en la banda izquierda pero con la calidad para actuar también en la mediapunta, el búlgaro está cedido por el Lommel SK, club satélite del City Group y en el que nunca ha jugado, que lo firmó como pieza a tener en cuenta para un futuro allá por el 2020.

Se ne parla anche su altri siti

Il giocatore del Como Lucas Da Cunha ha parlato della sua stagione attuale in Serie A e del rapporto con Cesc Fabregas. Le parole Lucas Da Cunha è la sorpresa dell’ultimo periodo del Como. A La Gazzetta dello Sport il francese ha spiegato le motivazioni che lo stanno portando a una rapida crescita. FABREGAS HA […] 🔗calcionews24.com

Le parole di Tasos Douvikas, attaccante del Como, dopo la vittoria ottenuta dai lariani in casa contro il Torino Tasos Douvikas ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Como contro il Torino. Di seguito le sue parole. «Fabregas si è congratulato con noi, sono tre punti molto importanti». 🔗calcionews24.com

Per il momento Dele Alli non scenderà in campo con il Como: "In questo momento si sta allenando a parte e tra una decina di giorni verrà aggregato al gruppo".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Omaggio a Mario Brega, Supereroe italiano. La vignetta di Giancarlo Chiariglione; Atalanta, attacco al potere: prima in A, ora c'è il Real. E Gasp ha numeri migliori di Ancelotti; Diretta WRC – Rallye Monte-Carlo 2025; Il bomber non perdona! Destro al volo da urlo e tre punti per continuare a sognare. 🔗Se ne parla anche su altri siti