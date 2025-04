Due visite a sorpresa mettono a dura prova suor Azzurra nel ottava puntata di Che Dio ci aiuti 8 stasera in tv su Rai 1

Amica.it - Due visite a sorpresa mettono a dura prova suor Azzurra nell'ottava puntata di "Che Dio ci aiuti 8", stasera in tv su Rai 1

Non fa in tempo a tirare il fiato, che ecco la vita diè nuovamente sconvolta da dueinaspettate. La prima è un gradito ritorno, quello diCostanza. Ma il secondo è un colpo la cuore: sulla soglia della Casa del Sorriso si presenta, infatti, sua sorella Rosa. E non da sola. Cosa succedein tv in Che Dio ci8? Torna l’appuntamento settimanale con la serie tv dai grandi ascolti che ha per protagonista Francesca Chillemi. Alle 21.30 va in onda l’sia su Rai 1 sia in contemporanea sulla piattaforma di streaming di RaiPlay. Dove è sempre ai primi posti anche grazie alla possibilità di vedere on demand gli episodi già trasmessi e quelli delle passate stagioni.