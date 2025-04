DS Milan fumata grigia per Tare Furlani non convinto Svelato il motivo

fumata grigia per Igli Tare come nuovo DS del Milan: Giorgio Furlani non sarebbe convinto. Ecco il motivo Pianetamilan.it - DS Milan, fumata grigia per Tare: Furlani non convinto. Svelato il motivo Leggi su Pianetamilan.it Ci sarebbe stata unaper Iglicome nuovo DS del: Giorgionon sarebbe. Ecco il

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Se ne parla anche su altri siti: Fabio Paratici al Milan, fumata grigia dopo il summit con Cardinale e Furlani: cosa manca per la nomina del ds; Milan, oggi secondo incontro tra Furlani e Tare: ex Lazio favorito, ma …; Furlani non si ferma a Tare: nuovo contatti per il Ds | CM.IT; Paratici-Milan: fumata grigia, tendente al nero: trattativa saltata; Milan, scatto di Igli Tare per il ruolo di ds: positivo il summit con Furlani.

Riporta spaziomilan.it: Nuovo ds, Furlani spinge il piede sull’acceleratore: fumata bianca in arrivo? - Ore decisive per l'ingresso in società di una figura cruciale come il direttore sportivo. Sprint dell'ad Giorgio Furlani nel casting per il nuovo ds. Fumata bianca in arrivo?

Da informazione.it: Paratici-Milan: fumata grigia, tendente al nero: trattativa saltata - Trattativa saltata tra il Milan e Paratici ... di casa Milan e alla scelta del nuovo DS rossonero. Secondo i colleghi di TMW, sarebbe arrivata una fumata nera per Fabio Paratici che quindi ...

Segnala europacalcio.it: Paratici-Milan: fumata grigia, tendente al nero: trattativa saltata - ma che aveva già reso operativo Fabio Paratici nella veste di nuovo Direttore Sportivo del Milan, in realtà si è concluso con un nulla di fatto. Una fumata grigia, tendente al nero, che ha ...