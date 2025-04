Dramma nello sport incidente spaventoso la giovanissima campionessa morta a 18 anni

sport durante una sessione di allenamento: una giovanissima atleta ha perso la vita in circostanze Drammatiche mentre si preparava per un'importante competizione. L'incidente si è verificato in condizioni apparentemente favorevoli, ma si è trasformato in una giornata di lutto per tutta la comunità sportiva.La notizia ha lasciato attoniti compagni, tecnici e appassionati: la sciatrice, conosciuta per il suo talento precoce e le sue ambizioni, si stava allenando per un evento di grande prestigio, che avrebbe rappresentato per lei un'importante vetrina internazionale. L'evento sportivo è stato immediatamente sospeso.A perdere la vita è stata Margot Simond, promettente sciatrice francese di 18 anni, rimasta vittima di una caduta fatale durante gli allenamenti per il Red Bull Alpine Park, competizione prevista nel comprensorio dell'Envers de Bellevarde, a Val d'Isère.

