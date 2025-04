Dramma in strada esplode un tombino vicino a mamma e passeggino boato enorme

tombino mentre passeggiavano per strada durante il fine settimana di Pasqua. L’incidente è avvenuto intorno alle 13:30 di sabato Il trio, reduce da una caccia alle uova di Pasqua, stava rientrando a casa quando, subito dopo il loro passaggio, un tombino è esploso con forza, generando una densa nube di fumo e sollevando detriti e pezzi di cemento.Una telecamera di sorveglianza situata di fronte alla zona dell’incidente ha ripreso la scena per intero, mostrando la dinamica con impressionante chiarezza. Il filmato, successivamente visionato dai protagonisti, ha lasciato la donna sotto shock: “Sono stata a un passo dal perdere la mia famiglia”, ha dichiarato Lisa Davis, la protagonista della vicenda. Thesocialpost.it - Dramma in strada, esplode un tombino vicino a mamma e passeggino: boato enorme Leggi su Thesocialpost.it Solo pochi secondi di differenza hanno salvato la vita a una donna e ai suoi due nipoti, scampati miracolosamente a una violenta esplosione di unmentre passeggiavano perdurante il fine settimana di Pasqua. L’incidente è avvenuto intorno alle 13:30 di sabato Il trio, reduce da una caccia alle uova di Pasqua, stava rientrando a casa quando, subito dopo il loro passaggio, unè esploso con forza, generando una densa nube di fumo e sollevando detriti e pezzi di cemento.Una telecamera di sorveglianza situata di fronte alla zona dell’incidente ha ripreso la scena per intero, mostrando la dinamica con impressionante chiarezza. Il filmato, successivamente visionato dai protagonisti, ha lasciato la donna sotto shock: “Sono stata a un passo dal perdere la mia famiglia”, ha dichiarato Lisa Davis, la protagonista della vicenda.

