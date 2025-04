Dopo il ponte della Liberazione al via lavori sul manto stradale in alcune zone di Brindisi

Brindisi - Lunedì prossimo, 28 aprile, avranno inizio i lavori di rifacimento del manto stradale di via Indipendenza a Brindisi e sull’innesto della complanare di Santa Chiara con via Appia. L’annuncio è arrivato tramite una nota dell'assessore ai lavori Pubblico Cosimo Elmo. Tale intervento sarà. Brindisireport.it - Dopo il ponte della Liberazione al via lavori sul manto stradale in alcune zone di Brindisi Leggi su Brindisireport.it - Lunedì prossimo, 28 aprile, avranno inizio idi rifacimento deldi via Indipendenza ae sull’innestocomplanare di Santa Chiara con via Appia. L’annuncio è arrivato tramite una nota dell'assessore aiPubblico Cosimo Elmo. Tale intervento sarà.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Dopo il ponte della Liberazione al via lavori sul manto stradale in alcune zone di Brindisi; Vacanze di Pasqua: per 1 studente su 2 ponte fino alla Liberazione, ma c’è anche il viadotto fino al 1° maggio (soprattutto al Centro-Sud); Rientro a scuola dopo Pasqua: chi torna il 23 aprile, chi il 28 e chi addirittura il 5 maggio? Tutte le date, le differenze regionali e le scelte delle scuole che stanno cambiando la primavera degli studenti. Cosa riportano altre fonti

Meteo, ponte della Liberazione segnato dal maltempo: le zone a rischio pioggia, grandine e temporali il 25 aprile - Pioggia, temporale e grandine. Anche il ponte della Liberazione, che regalerà un ultimo weekend lungo ad aprile, sarà caratterizzato dal maltempo. Venerdì 25 aprile un impulso di aria fredda ...da ilmessaggero.it

Meteo – Ponte della Liberazione parte con maltempo, poi migliora nel prossimo Weekend? La tendenza - Meteo - Il Ponte della Liberazione partirà con il maltempo, poi possibilità di un miglioramento grazie all'espansione dell'Anticiclone africano verso nord nel Weekend: i dettagli Ponte della ...da centrometeoitaliano.it