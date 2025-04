Dopo il ponte della Liberazione al via lavori sul manto stradale in alcune zone di Brindisi

Brindisi - Lunedì prossimo, 28 aprile, avranno inizio i lavori di rifacimento del manto stradale di via Indipendenza a Brindisi e sull’innesto della complanare di Santa Chiara con via Appia. L’annuncio è arrivato tramite una nota dell'assessore ai lavori Pubblico Cosimo Elmo. Tale intervento sarà. Brindisireport.it - Dopo il ponte della Liberazione al via lavori sul manto stradale in alcune zone di Brindisi Leggi su Brindisireport.it - Lunedì prossimo, 28 aprile, avranno inizio idi rifacimento deldi via Indipendenza ae sull’innestocomplanare di Santa Chiara con via Appia. L’annuncio è arrivato tramite una nota dell'assessore aiPubblico Cosimo Elmo. Tale intervento sarà.

