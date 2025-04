Dopo il Fantacalcio arriva il Fantapapa parte la sfida per indovinare il successore di Francesco Ecco le regole

Dopo la morte di papa Francesco, in molti si sono chiesti chi diventerà il nuovo pontefice. Così, gli utenti del web hanno deciso di riunirsi per sfidarsi per indovinare il nome di colui che erediterà il compito di rappresentare la chiesa universale. "Non si scommettono soldi e non si vince niente, solo la gloria", promette il comitato del Fantapapa.org, ossia la piattaforma su cui i partecipanti sono chiamati a istituire la propria squadra composta da 11 cardinali. Inoltre i giocatori dovranno scegliere un cardinale nella posizione di "papabile titolare", che vale 500 punti in caso di elezione e 50 in caso di citazione sui principali media. Poi altri 9 papabili titolari, per i quali vale lo stesso punteggio del "capitano" e un ineleggibile in posizione di "portiere impapabile", che se verrà eletto come pontefice varrà 1000 punti.

