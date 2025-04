Donnet Generali Con la maggioranza oggi ha vinto azienda se assemblea fosse stata un referendum per Natixis sarebbe stato vinto

Donnet, CEO di Generali, ha dichiarato: "Prenderemo il tempo necessario per spiegare con grande trasparenza l'operazione Natixis a tutti gli stakeholders; gli investimenti dei clienti italiani sono nelle compagnie assicurative italiane che decidono dove investire" Philippe Donnet, CE Ilgiornaleditalia.it - Donnet (Generali): "Con la maggioranza oggi ha vinto l'azienda; se l'assemblea fosse stata un referendum per Natixis sarebbe stato vinto" Leggi su Ilgiornaleditalia.it Philippe, CEO di, ha dichiarato: "Prenderemo il tempo necessario per spiegare con grande trasparenza l'operazionea tutti gli stakeholders; gli investimenti dei clienti italiani sono nelle compagnie assicurative italiane che decidono dove investire" Philippe, CE

