Donna indagata a Pordenone per morte del feto sospetto abuso di sostanze

Donna è indagata perché ritenuta presunta responsabile della morte del feto, quando era incinta, dovuta a un abuso di sostanze cannabinoidi e benzodiazepine. Sulla vicenda, avvenuta in provincia di Pordenone, indaga la polizia, coordinata dalla Procura di Pordenone. La magistratura, sospettando un 'distacco intempestivo massivo di placenta in travaglio precipitoso', ha indagato la Donna e disposto l'autopsia del corpo della neonata. La vicenda risale ad alcuni giorni fa. Quotidiano.net - Donna indagata a Pordenone per morte del feto: sospetto abuso di sostanze Leggi su Quotidiano.net Unaperché ritenuta presunta responsabile delladel, quando era incinta, dovuta a undicannabinoidi e benzodiazepine. Sulla vicenda, avvenuta in provincia di, indaga la polizia, coordinata dalla Procura di. La magistratura, sospettando un 'distacco intempestivo massivo di placenta in travaglio precipitoso', ha indagato lae disposto l'autopsia del corpo della neonata. La vicenda risale ad alcuni giorni fa.

