Donazione di sangue e plasma al via congresso nazionale e giornata del donatore Fidas

sangue targato Fidas. Un appuntamento che riunisce donatori, volontari ed esperti del sistema sangue e un’occasione per. Lecceprima.it - Donazione di sangue e plasma, al via congresso nazionale e giornata del donatore Fidas Leggi su Lecceprima.it LECCE/GALLIPOLI - Saranno tre giorni scanditi da incontri, dibattiti, celebrazioni e riconoscimenti per rafforzare i legami che tengono insieme le diverse realtà del dono deltargato. Un appuntamento che riunisce donatori, volontari ed esperti del sistemae un’occasione per.

Su questo argomento da altre fonti

CAROVIGNO - Prende il via un'iniziativa congiunta tra i club sportivi locali e l’Avis per promuovere la donazione del sangue. A seguito dell'inaugurazione della nuova sede (ne parliamo in questo articolo), domenica 16 febbraio, dalle ore 8:00 alle 12:00, la sede dello Juventus Club Alessandro Del... 🔗brindisireport.it

SAN PIETRO VERNOTICO – Un anno fa il terribile incidente che lo strappò alla vita e all’affetto dei suoi cari, il suo ricordo è ancora vivo in quanti lo hanno amato e per commemorare la sua morte e non renderla vana è stata organizzata una raccolta di sangue in sua memoria. Domenica 23 febbraio... 🔗brindisireport.it

CAROVIGNO - L'Avis di Carovigno torna in campo con una nuova giornata dedicata alla donazione di sangue. L'appuntamento è fissato per domenica 23 marzo, presso la nuova sede del poliambulatorio Nicola Del Prete, dove i volontari accoglieranno i donatori dalle 8:00 alle 11:45. "Chi dona sangue... 🔗brindisireport.it

Donazione di sangue e plasma, al via congresso nazionale e giornata del donatore Fidas; Ospedale di Ostuni, al via donazioni di plasma per produrre farmaci; “Dona vita, dona sangue”: via all’edizione 2024 della campagna; Dona vita, dona sangue’: al via la campagna 2024. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Donazione di sangue e plasma, al via congresso nazionale e giornata del donatore Fidas - Dal 25 al 27 aprile tra Lecce e Gallipoli tre giorni scanditi da incontri, dibattiti, celebrazioni e riconoscimenti per rafforzare i legami che tengono insieme le diverse realtà del dono del sangue. L ... 🔗lecceprima.it

In Toscana un protocollo per facilitare e accrescere le donazioni di sangue, plasma e piastrine - Da qui il via libera della giunta regionale ... gli istituti giuridici contrattuali già presenti per lavoratrici e lavoratori che intendono donare sangue, plasma e piastrine. La donazione incarna i ... 🔗www3.saturnonotizie.it

A Bologna nuova fase sperimentale, ma calano le donazioni di sangue - Avis provinciale che ha registrato un -7,28% di donazioni di sangue intero rispetto allo stesso periodo del 2024. Alla Casa dei donatori di sangue è stata avviata la fase sperimentale dedicata alla do ... 🔗bolognatoday.it