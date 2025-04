Donati gli organi di Angelica salveranno la vita anche a una bambino

Angelica Gargano vivranno altre vite.La famiglia infatti, rispondendo anche alle volontà della giovane, ha deciso di donare gli organi.L'operazioneIn mattinata, è stato effettuato il prelievo degli organi all'ospedale di Salerno dove è deceduta. Cuore, reni e fegato di Angelica. Salernotoday.it - Donati gli organi di Angelica, salveranno la vita anche a una bambino Leggi su Salernotoday.it Grazie adGargano vivranno altre vite.La famiglia infatti, rispondendoalle volontà della giovane, ha deciso di donare gli.L'operazioneIn mattinata, è stato effettuato il prelievo degliall'ospedale di Salerno dove è deceduta. Cuore, reni e fegato di

