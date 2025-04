Don Mazzi e Papa Francesco gli abbracci tra preti degli ultimi L’hanno capito di più i giovani Mi disse non aspettatevi il cambiamento sono qui per prepararlo

aspettatevi il cambiamento, anche se qualche gesto lo farò. Io sono qui per preparare il cambiamento”. Don Antonio Mazzi, 95 anni, fondatore di Exodus, ricorda le parole che gli rivolse Papa Francesco. “Era stato eletto da quattro, cinque anni. Dopo la messa nella cappella di Santa Marta gli chiesi: ‘E adesso che succede?’. Lui mi rispose così. E, in effetti, di gesti ne ha fatti e qualcosa è stato lasciato a metà. Vedremo se il Papa che arriverà avrà il coraggio di cogliere questa eredità».Don Mazzi, il suo primo ricordo di Papa Francesco?“L’ho incontrato tre volte. La prima in piazza San Pietro, all’inizio del suo pontificato, con tanti giovani. Un incontro più di curiosità. Ma è stato il secondo a farmi capire che qualcosa stava cambiando: mi aveva invitato alla messa che ogni mattina celebrava a Santa Marta”. Ilgiorno.it - Don Mazzi e Papa Francesco, gli abbracci tra preti degli ultimi: “L’hanno capito di più i giovani. Mi disse: non aspettatevi il cambiamento, sono qui per prepararlo” Leggi su Ilgiorno.it Milano – “Caro don Antonio, nonil, anche se qualche gesto lo farò. Ioqui per preparare il”. Don Antonio, 95 anni, fondatore di Exodus, ricorda le parole che gli rivolse. “Era stato eletto da quattro, cinque anni. Dopo la messa nella cappella di Santa Marta gli chiesi: ‘E adesso che succede?’. Lui mi rispose così. E, in effetti, di gesti ne ha fatti e qualcosa è stato lasciato a metà. Vedremo se ilche arriverà avrà il coraggio di cogliere questa eredità».Don, il suo primo ricordo di?“L’ho incontrato tre volte. La prima in piazza San Pietro, all’inizio del suo pontificato, con tanti. Un incontro più di curiosità. Ma è stato il secondo a farmi capire che qualcosa stava cambiando: mi aveva invitato alla messa che ogni mattina celebrava a Santa Marta”.

