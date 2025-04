Ilrestodelcarlino.it - Don Mauro trucidato dai fascisti. Terza inaugurazione per il cippo

, oggi sul greto del torrente Lavino, a Zola, dove alle 18.30 si svolge la cerimonia di benedizione delintitolato a donFornasari. Monumento in pietra di gesso che dopo essere stato inghiottito per la seconda volta in due anni da altrettante piene del fiume, è stato nuovamente recuperato e ricollocato (stavolta in zona più sicura) nel luogo dove il diacono della chiesa bolognese, prelevato dalla sua abitazione a Longara, venne picchiato e ucciso il 5 ottobre del 1944 da una banda delle brigate nere.Alla cerimonia doveva essere presente anche il cardinal Matteo Zuppi. Appuntamento al quale con ogni probabilità dovrà mancare dal momento che il presidente della Cei è partito per Roma in vista del funerale del Papa e che la chiesa di Bologna ha di conseguenza annullato i suoi impegni assunti precedentemente.