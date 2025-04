Domodossola corteo del 25 aprile annullato da sindaco Pizzi assente anche la banda critiche del Anpi Cerimonia non infrange lutto nazionale

dell'Anpi del Verbano-Cusio-Ossola Franco Chiodi: "Siamo contrariati da questa scelta, il rispetto del lutto nazionale non è infranto da un corteo" A Domodossola è stato cancellato il tradizionale corteo del 25 aprile e non sarà presente la banda musicale.

