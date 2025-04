Domestico ucciso a Milano il 28enne arrestato per l8217omicidio 8220L8217ho visto a terra ed era già morto8221

28enne arrestato per l'omicidio del Domestico nella villa di Milano, ha detto di aver trascorso la giornata nell'appartamento e di non essersi accorto dell'uomo fino a quando non lo ha visto a terra già morto. Leggi su Fanpage.it Interrogato dal gip, Dawda Bandeh, ilper l'omicidio delnella villa di, ha detto di aver trascorso la giornata nell'appartamento e di non essersi accorto dell'uomo fino a quando non lo hagià morto.

Poche ore prima della morte del collaboratore domestico Angelito Acob Manansala il giorno di Pasqua, Dawda Bandeh, accusato dell'omicidio, avrebbe tentato di entrare in un'altra casa in via Melchiorre Gioia. Il racconto della custode.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Angelito Acob Manansala, il domestico trovato morto strangolato dopo un furto nella villa di via Randaccio, a Milano, avrebbe dovuto sposarsi tra sei mesi nelle Filippine con la compagna Laurelia Arriola. La donna e il 61enne convivevano da 6 anni insieme a Milano. Per l'omicidio è stato fermato il 28enne Dawda Bandeh.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Angelito Acob Manansala è morto nella mattinata di Pasqua, domenica 20 aprile. Il 61enne sarebbe stato strangolato da un 28enne che si era introdotto nella villa di via Randaccio a Milano in cui lavorava.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Domestico ucciso a Milano, 28enne fermato e rilasciato poche ore prima dai carabinieri; Domestico ucciso a Milano, il 28enne arrestato per l'omicidio: L'ho visto a terra ed era già morto; Collaboratore domestico ucciso a Milano, il 28enne fermato: «Ho dormito e mangiato nella villa, ma dell'omicidio non ricordo nulla. Altre fonti ne stanno dando notizia

Domestico ucciso a Milano, il 28enne arrestato per l’omicidio: “L’ho visto a terra ed era già morto” - Interrogato dal gip, Dawda Bandeh, il 28enne arrestato per l'omicidio del domestico nella villa di Milano, ha detto di aver trascorso la giornata nell'appartamento ... 🔗fanpage.it

Il ladro che ha ucciso il maggiordomo a Milano è rimasto 10 ore nella villa con il cadavere: cosa ha fatto - Secondo gli investigatori, Dawda Bandeh, il 28enne arrestato per l'omicidio del domestico nella villa di via Randaccio, a Milano, avrebbe trascorso diverse ... 🔗fanpage.it

Domestico ucciso a Milano, l'assassino ricorda solo di aver mangiato e dormito nella casa - Convalidato il fermo per Dawda Bandeh, il 28enne gambiano accusato dell'omicidio di Angelito Manansala. L'uomo non ricorderebbe nulla di quanto fatto ... 🔗affaritaliani.it