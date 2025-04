Domani al via in Romagna al Torneo delle Regioni della Lega dilettanti

Domani in Romagna l'edizione numero 61 del Torneo delle Regioni, la manifestazione di calcio giovanile simbolo della Lega Nazionale dilettanti che, a distanza di ventuno anni dall'ultima volta (allora nella formula mista col calcio a undici), sbarca in terra romagnola con un evento interamente dedicato al futsal. Da qui al 1°maggio .

