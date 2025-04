Docenti neoassunti 2024 25 attiva la piattaforma Indire online per i tutor

online la piattaforma Indire dedicata ai tutor dei Docenti neoassunti per l’anno scolastico 2024/2025. Accessibile all’indirizzo neoassunti.Indire.it, il portale rappresenta uno strumento centrale nel percorso formativo dei nuovi insegnanti. Per accedere, è necessario autenticarsi con le credenziali SIDI o SPID, leggere l’informativa iniziale, selezionare il ruolo di tutor e accettare il consenso richiesto. . Docenti neoassunti 2024/25: attiva la piattaforma Indire online per i tutor Scuolalink. Scuolalink.it - Docenti neoassunti 2024/25: attiva la piattaforma Indire online per i tutor Leggi su Scuolalink.it È ufficialmenteladedicata aideiper l’anno scolastico/2025. Accessibile all’indirizzo.it, il portale rappresenta uno strumento centrale nel percorso formativo dei nuovi insegnanti. Per accedere, è necessario autenticarsi con le credenziali SIDI o SPID, leggere l’informativa iniziale, selezionare il ruolo die accettare il consenso richiesto. ./25:laper iScuolalink.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Apertura dell’ambiente neoassunti dedicato ai tutor a.s. 2024/2025; Apre l’ambiente per i tutori dei docenti neoassunti; Docenti neoassunti a.s. 2024/25, aperto l’ambiente Indire per i tutor; Docenti neoassunti 2024/25: aperto l'ambiente online Indire. Aggiornato con NOTA Ministero; Docenti, anno di formazione e prova 2024/2025: pubblicata la nota annuale che fornisce indicazioni ai docenti e alle scuole.

Risulta da tecnicadellascuola.it: Docenti neoassunti a.s. 2024/25, aperto l’ambiente Indire per i tutor - Da oggi, 23 aprile 2025, piattaforma Indire Neoassunti 2024/2025 è attivo l’ambiente online dedicato ai tutor, con accesso mediante le credenziali SIDI/SPID dal sito neoassunti.indire.it. Nel momento ...

Secondo orizzontescuola.it: Ambiente Indire per i tutor, aperta la piattaforma. Quali compiti - L’ambiente digitale realizzato da Indire per i tutor dei docenti neoassunti nell’anno scolastico 2024/2025 è accessibile all’indirizzo neoassunti.indire.it. L’ingresso alla piattaforma richiede l’aute ...

orizzontescuola.it scrive: Mobilità 2025/26: docenti perdenti posto superano vincoli. Quali preferenze esprimere? - I docenti vincolati, nel caso in cui siano dichiarati perdenti posto, superano il blocco cui sono soggetti e possono presentare domanda di mobilità. Come presentarla e cosa indicare nella medesima.