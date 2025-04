Ilgiorno.it - Distrugge un’auto e sparisce, le scuse dopo il post su Fb

va a sbattere violentemente contro la Fiesta parcheggiata sotto casa. Il tempo di uscire dall’abitazione, richiamata dal violento botto e la proprietaria della vettura in sosta trova solo la sua utilitaria praticamente distrutta, mentre l’altra auto si è allontanata in fretta e furia. Ma l’appello lanciato via social sulla pagina più seguita di Barlassina ha il suo effetto e il responsabile del danno, l’indomani, si presenta al citofono, ammette l’errore e si scusa, fornendo tutti i dati necessari al risarcimento. Un lieto fine, reso possibile anche grazie all’iniziativa di Claudio Trenta, l’indomabile pensionato di Barlassina, oggi consigliere comunale di minoranza, che racconta tutto quel che accade in paese sulla sua pagina Facebook “Succede a Barlassina“, che per sottotitolo ha “Ditelo al Trenta“.