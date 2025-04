Disastro Funivia del Faito terminata la prima autopsia la salma di Janan torna in patria

terminata l'autopsia sulla salma di Janan Suliman, una delle vittime del Disastro della Funivia del Monte Faito: il corpo tornerà in patria per i funerali. Leggi su Fanpage.it l'sulladiSuliman, una delle vittime deldelladel Monte: il corpo tornerà inper i funerali.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Ne parlano su altre fonti: Disastro Funivia del Faito, terminata la prima autopsia: la salma di Janan torna in patria; Funivia Faito, terminata la prima autopsia: il corpo di Janan Suliman torna in patria stasera; Crollo funivia del Faito, terminata l'autopsia di Carmine Parlato; Incidente funivia Faito: rimossi i cavi, riparte la Circumvesuviana; Faito, il luogo dove si è staccata la funivia, recuperati i 4 corpi | .it.

Lo riporta msn.com: Funivia Faito, terminata la prima autopsia: il corpo di Janan Suliman torna in patria stasera - È terminata nel pomeriggio, nell'obitorio del cimitero di Castellammare di Stabia, l'esame autoptico della prima delle quattro vittime del disastro della funivia del Faito, ...

Risulta da ilmattino.it: Crollo funivia del Faito, terminata l'autopsia di Carmine Parlato - È stata rilasciata al termine dell'autopsia la salma di Carmine Parlato, 59 anni, il macchinista dell'Eav, l'ente gestore dell'impianto, deceduto nel disastro ...

Segnala stylo24.it: Funivia del Faito, Janan torna casa: in viaggio verso Tel Aviv - La Procura di Torre Annunziata ha concesso l’autorizzazione per la consegna del corpo alla famiglia della giovane ...