Dimenticare il Milan ora la Roma infortunati Inter di rientro – CdS

Inter bisognerà Dimenticare subito il Milan e concentrarsi sulla Roma. Quanto agli infortunati, si punta a dei rientri.SITUAZIONE INFORTUNI – Brutta e cocente la batosta di ieri contro il Milan, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Uno 0-3 netto e senza storia, che allontana definitivamente il sogno triplete. Ma l'Inter di Simone Inzaghi, il quale si è espresso in conferenza stampa nel post partita, ha ancora due competizioni non banali da giocare e voler vincere: lo scudetto e la Champions League. Dunque, testa prima alla Roma e poi al Barcellona. In vista della partita conto i giallorossi, calendarizzata domenica alle 15 (Beppe Marotta ha fatto chiarezza prima del derby), Inzaghi spera di recuperare tre pedine di assoluta importanza: Marcus Thuram, Denzel Dumfries e Piotr Zielinski.

