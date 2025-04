361magazine.com - Diletta Leotta replica alle accuse di Eleonora Abbagnato (e si becca un Tapiro)

Leggi su 361magazine.com

Scintille tra l’étoile e la regina dei salotti sportivi. Ma lanon si scompone: “La malizia è negli occhi di chi guarda”. E invita la coppia nel suo podcastAltro che gossip da spogliatoio, qui si plana direttamente palcoscenico mediatico., volto noto del calcio televisivo e neo-mamma glam, riceve il suo undicesimod’Oro da Valerio Staffelli, dopo le piccantissime dichiarazioni di, brina e moglie di Federico Balzaretti.Durante una puntata di Obbligo o Verità su Rai2, l’étoile ha raccontato senza filtri la sua gelosia per laai tempi in cui il marito lavorava con lei a Dazn: “Lei gli metteva il culo in faccia. Io non ho le sue forme purtroppo”. Boom. Una frase che ha fatto il giro del web a suon di meme e sopracciglia alzate.Ma la, intercettata a Milano da Striscia la Notizia, ha risposto col guanto di velluto (e un sorriso smagliante):“La malizia sta negli occhi di chi guarda.