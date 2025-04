Dieci mesi di inibizione al presidente Cera e 1 500 euro di ammenda allo società ennesima mazzata per lo Spinea

Spinea: il presidente Paolo Leone Cera è stato inibito per 10 mesi, colpevole di aver intascato le rette di giovani calciatori, tuttavia mai tesserati in quanto non è stata svolta attività di settore giovanile, non restituendo poi i soldi ai. Veneziatoday.it - Dieci mesi di inibizione al presidente Cera e 1.500 euro di ammenda allo società: ennesima mazzata per lo Spinea Leggi su Veneziatoday.it Ennesimo capitolo della stagione da incubo dello: ilPaolo Leoneè stato inibito per 10, colpevole di aver intascato le rette di giovani calciatori, tuttavia mai tesserati in quanto non è stata svolta attività di settore giovanile, non restituendo poi i soldi ai.

