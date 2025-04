Derby i rossoneri svegliano i cugini dell’Inter Addio triplete

Derby, vola il Milan, triplete annullato per il nerazzurri.Quest’anno il Milan sembra trasformarsi ogni volta che incrocia la squadra di Inzaghi. Nel quinto confronto stagionale, i rossoneri hanno travolto l’Inter 3?0 grazie alla doppietta di Luka?Jovic e alla rete di Tijjani?Reijnders, staccando il biglietto per la finale di CoppaL'articolo Derby, i rossoneri svegliano i cugini dell’Inter. Addio triplete! proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it - Derby, i rossoneri svegliano i cugini dell’Inter. Addio triplete! Leggi su Ilprimatonazionale.it , vola il Milan,annullato per il nerazzurri.Quest’anno il Milan sembra trasformarsi ogni volta che incrocia la squadra di Inzaghi. Nel quinto confronto stagionale, ihanno travolto l’Inter 3?0 grazie alla doppietta di Luka?Jovic e alla rete di Tijjani?Reijnders, staccando il biglietto per la finale di CoppaL'articolo, i! proviene da Il Primato Nazionale.

