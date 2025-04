Derby col Mantova la Cremonese vuole compiere un passo in avanti

Cremonese riprende il suo cammino per ospitare allo "Zini" il Mantova. Un Derby lombardo che si preannuncia quanto mai ricco di motivi di interesse.Da una parte la squadra di Stroppa è determinata a vincere per prepararsi il miglior posto possibile nella griglia dei play off, mentre dall'altra la matricola guidata dall'ex Possanzini (con trascorsi a Cremona ci sono anche Redolfi, Burrai, Brignani e lo squalificato Cella), risalita a +2 sulla zona play out, punta a raccogliere il risultato positivo necessario per non scivolare nuovamente nella parte calda della classifica.Intenti diametralmente opposti, che chiamano i grigiorossi a mettere in campo il meglio del loro repertorio in questa nuova prova da non sbagliare sulla via degli spareggi-promozione.

