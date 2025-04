Delirio Bologna notte magica al Dall’Ara rossoblù in finale di Coppa Italia

Bologna, 24 aprile 2025 – Saranno passati 18.618 giorni quando il prossimo 14 maggio, all’Olimpico, il Bologna tornerà a Roma a giocarsi una finale di Coppa Italia. C’era il Palermo allora, battuto ai rigori, e ci sarà il Milan, di fronte nella capitale.Ma soprattutto ci saranno i rossoblù di Vincenzo Italiano, che dopo il 3-0 nell’andata di semifinale al Castellani si ripetono nel secondo round, vincendo 2-1 con i gol di Fabbian e Dallinga, per un’altra magica notte immersa in un Dall’Ara stellato, che sogna ad occhi spalancati assieme ad una squadra che vuole continuare a volare, assieme a tutta la città.Comincia nel ricordo di Papa Francesco e del presidente Giuseppe Gazzoni, scomparso 5 anni fa e ricordato con uno striscione in curva Bulgarelli, accompagnato dall’applauso di un Dall’Ara da quasi tutto esaurito. Sport.quotidiano.net - Delirio Bologna, notte magica al Dall’Ara: rossoblù in finale di Coppa Italia Leggi su Sport.quotidiano.net , 24 aprile 2025 – Saranno passati 18.618 giorni quando il prossimo 14 maggio, all’Olimpico, iltornerà a Roma a giocarsi unadi. C’era il Palermo allora, battuto ai rigori, e ci sarà il Milan, di fronte nella capitale.Ma soprattutto ci saranno idi Vincenzono, che dopo il 3-0 nell’andata di semial Castellani si ripetono nel secondo round, vincendo 2-1 con i gol di Fabbian e Dallinga, per un’altraimmersa in unstellato, che sogna ad occhi spalancati assieme ad una squadra che vuole continuare a volare, assieme a tutta la città.Comincia nel ricordo di Papa Francesco e del presidente Giuseppe Gazzoni, scomparso 5 anni fa e ricordato con uno striscione in curva Bulgarelli, accompagnato dall’applauso di unda quasi tutto esaurito.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calabria si prepara a vivere una serata speciale domani. Dopo 18 anni al Milan, il terzino affronterà per la prima volta la sua ex squadra 🔗pianetamilan.it

Bologna - MIlan 2-1 Marcatori: 43'pt Leao, 3'st Castro, 37'st Ndoye Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; De Silvestri 6 (39'st Calabria sv), Beukema 6.5, Casale 7, Miranda 6; Freuler 7, Ferguson 6 (27'st Pobega sv); Ndoye 7.5, Fabbian 6 (27'st Odgaard sv), Dominguez 7 (34'st Cambiaghi 7); Castro 7.5 (34'st Dallinga sv). In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Lucumí, Lykogiannis, Aebischer, El Azzouzi,. 🔗feedpress.me

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu di Italiano e i rossoneri di Conceicao in tempo reale Il Milan fa visita al Bologna in una gara valida come recupero della nona giornata del campionato di Serie A, non disputata lo scorso 26 ottobre a causa del maltempo in Emilia. Una sfida tra due formazioni appaiate in classifica a quota 41 punti che sarà diretta dall’arbitro Mariani della sezione di Aprilia. 🔗calciomercato.it

Delirio Bologna, notte magica al Dall’Ara: rossoblù in finale di Coppa Italia; Notte magica Dall’Ara: il Bologna batte il Dortmund 2-1!; La festa del Bologna in Champions: parata rossoblù con il pullman scoperto, 40mila tifosi in delirio. Diretta; Pagelle Lecce-Udinese 0-2: Baschirotto distratto, Lucca e Samardzic avvicinano i friulani alla salvezza. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Delirio Bologna, notte magica al Dall’Ara: rossoblù in finale di Coppa Italia - Bologna, 24 aprile 2025 – Saranno passati 18.618 giorni quando il prossimo 14 maggio, all’Olimpico, il Bologna tornerà a Roma a giocarsi una finale di Coppa Italia. C’era il Palermo allora, battuto ai ... 🔗sport.quotidiano.net

Napoli, a Bologna la notte senza paure - C’è dentro molto di tutto questo nella sfida di stasera sul campo di Bologna. E soprattutto la vertigine di una notte che non sposterà la classifica ma peserà sugli animi di Inter e Napoli. 🔗ilmattino.it

Notte storica per il Bologna in Coppa Italia, Repubblica: "Pensa già alla finale" - Questo è il titolo scelto: "Notte storica, 3-0 all'Empoli: il Bologna pensa già alla finale". Il riferimento è alla semifinale d'andata di Coppa Italia, giocata al Castellani contro la ... 🔗tuttomercatoweb.com