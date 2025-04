Delegati della Feb a Massarosa Ecco gli appuntamenti a Marignana

appuntamenti tra Massarosa – che ha organizzato un mese di eventi intorno al 25 Aprile – e Camaiore, con la tradizionale ricorrenza nella frazione di Marignana. A Massarosa, già due giorni fa una delegazione del Dipartimento del Patrimonio Storico e Culturale dell’Esercito Brasiliano è stata accolta in municipio, mentre venerdì la cerimonia si terrà alle 10 in consiglio comunale con la presentazione del libro "Tu non sai le colline dove si è sparso il sangue" di Jonathan Pieri e Gianluca Fulvetti, il conferimento delle tessere ad honorem al partigiano Elio Checchi e a Giovanni Puccinelli e la deposizione di una corona di fiori in ricordo di Giancarlo Taddei e di Monti e Randazzo. Gli eventi proseguiranno poi fino al 24 maggio.A Camaiore, stasera alle 21,30 ci sarà l’inaugurazione della mostra degli elaborati grafici degli studenti delle scuole accompagnata dall’esibizione della Filarmonica Versilia di Capezzano. Ilgiorno.it - Delegati della Feb a Massarosa. Ecco gli appuntamenti a Marignana Leggi su Ilgiorno.it Lunga serie ditra– che ha organizzato un mese di eventi intorno al 25 Aprile – e Camaiore, con la tradizionale ricorrenza nella frazione di. A, già due giorni fa una delegazione del Dipartimento del Patrimonio Storico e Culturale dell’Esercito Brasiliano è stata accolta in municipio, mentre venerdì la cerimonia si terrà alle 10 in consiglio comunale con la presentazione del libro "Tu non sai le colline dove si è sparso il sangue" di Jonathan Pieri e Gianluca Fulvetti, il conferimento delle tessere ad honorem al partigiano Elio Checchi e a Giovanni Puccinelli e la deposizione di una corona di fiori in ricordo di Giancarlo Taddei e di Monti e Randazzo. Gli eventi proseguiranno poi fino al 24 maggio.A Camaiore, stasera alle 21,30 ci sarà l’inaugurazionemostra degli elaborati grafici degli studenti delle scuole accompagnata dall’esibizioneFilarmonica Versilia di Capezzano.

Potrebbe interessarti anche:

Gaza, delegati Israele lasciano Doha

13.00 La delegazione negoziale israeliana sta tornando da Doha, dove sono cominciate nei giorni scorsi le discussioni sulla seconda fase del cessate il fuoco.

13.00 La delegazione negoziale israeliana sta tornando da Doha, dove sono cominciate nei giorni scorsi le discussioni sulla seconda fase del cessate il fuoco. Oltre 10mila dipendenti pubblici al voto per l’elezione dei delegati

Arezzo, 15 marzo 2025 – Oltre 10mila dipendenti pubblici al voto per l’elezione dei delegati Conferenza stampa della FP Cgil: liste e candidati in sanità, enti locali e ministeri Si vota nella sanità, negli enti locali e negli uffici ministeriali per l’elezione delle Rsu, l’organismo che ...

Arezzo, 15 marzo 2025 – Oltre 10mila dipendenti pubblici al voto per l’elezione dei delegati Conferenza stampa della FP Cgil: liste e candidati in sanità, enti locali e ministeri Si vota nella sanità, negli enti locali e negli uffici ministeriali per l’elezione delle Rsu, l’organismo che ... Trovato cadavere in un fosso a Massarosa: è Nicola Persano, era scomparso il giorno di Natale

È stato ritrovato in un fosso di campagna vicino Massarosa (Lucca) il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo che secondo le prime indiscrezioni appartiene a Nicola Persano, 76 anni, scomparso dal 25 dicembre 2024 dalla sua abitazione di Camaiore.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cosa riportano altre fonti: Delegati della Feb a Massarosa. Ecco gli appuntamenti a Marignana.

Risulta da ilgiorno.it: Delegati della Feb a Massarosa. Ecco gli appuntamenti a Marignana - Lunga serie di appuntamenti tra Massarosa – che ha organizzato un mese di eventi intorno al 25 Aprile – e Camaiore, con la tradizionale ricorrenza nella frazione di Marignana. A Massarosa, già due gio ...

Si legge su sport.quotidiano.net: Massarosa conferma Misuri: il Ferguson della Seconda categoria - Un’importante conferma in panchina in Versilia arriva anche in Seconda categoria, dove il Massarosa ha già prolungato il contratto a Mauritanio Misuri. "Vogliamo fare di lui il nostro “Ferguson“" ...

Risulta da versiliatoday.it: Forza Italia, pronti per le elezioni regionali - La sezione di Massarosa di Forza Italia ha organizzato una cena pasquale che ha visto una numerosa partecipazione da parte di iscritti e simpatizzanti. A fare gli onori di casa sono stati Carlo ...