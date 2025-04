Decreto Bollette si alza lo scontro tra Confindustria e Governo Gli industriali Occasione persa

scontro a tratti inaspettato, in ogni caso inedito da anni, quello che si è determinato ieri tra Confindustria e Governo sul cosiddetto Decreto Bollette.Tanto che in serata, dopo una lunga raffica di critiche dell’Associazione degli industriali al provvedimento approvato in via definitiva dal Parlamento, da Palazzo Chigi è uscita una nota informale per sottolineare tutta l’irritazione della premier con i vertici di Viale dell’Astronomia. Mentre le opposizioni in coro si sono schierate compatte a sostenere il ‘j’accuse’ degli imprenditori.Meloni: "Misure concrete per famiglie e imprese”Ad accompagnare il via libera al Decreto, diventato legge, è stata in mattinata la Presidente del Consiglio: “Il Governo mette in campo misure concrete per sostenere famiglie e imprese di fronte al caro energia. Quotidiano.net - Decreto Bollette, si alza lo scontro tra Confindustria e Governo. Gli industriali: “Occasione persa” Leggi su Quotidiano.net Roma, 24 aprile 2025 – È unoa tratti inaspettato, in ogni caso inedito da anni, quello che si è determinato ieri trasul cosiddetto.Tanto che in serata, dopo una lunga raffica di critiche dell’Associazione deglial provvedimento approvato in via definitiva dal Parlamento, da Palazzo Chigi è uscita una nota informale per sottolineare tutta l’irritazione della premier con i vertici di Viale dell’Astronomia. Mentre le opposizioni in coro si sono schierate compatte a sostenere il ‘j’accuse’ degli imprenditori.Meloni: "Misure concrete per famiglie e imprese”Ad accompagnare il via libera al, diventato legge, è stata in mattinata la Presidente del Consiglio: “Ilmette in campo misure concrete per sostenere famiglie e imprese di fronte al caro energia.

