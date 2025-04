De Paola esalta Leoni Ha annullato Vlahovic Monte ingaggi Parma 26 milioni Juventus 112 milioni…

Paola esalta Leoni: «Ha annullato Vlahovic!». Il commento del giornalista dopo la partita del TardiniPaolo De Paola, sul suo profilo Facebook, ha commentato così Parma–Juve. Le dichiarazioni del giornalista sui bianconeri.DE Paola – «Il Parma, squadra in lotta per non retrocedere, ha conquistato 4 punti su 6 contro la Juve. Monte ingaggi Parma 26 milioni. Monte ingaggi Juve 112 milioni. ingaggio Vlahovic 12 milioni netti, ingaggio Leoni (che lo ha annullato) 400 mila netti. Niente altro da aggiungere».

