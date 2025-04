De Cuyper Juve bianconeri pronti ad andare all’assalto del terzino del Club Brugge Tutte le novità sul belga

Cuyper Juve, bianconeri pronti ad andare all'assalto del terzino del Club Brugge! Tutte le novità sul belga, già affrontato ai gironi di ChampionsC'è anche il calciomercato Juve in corsa per De Cuyper, laterale che nel corso di questa stagione si è messo in mostra con la maglia del Club Brugge anche sul prestigioso palcoscenico della Champions League.A riportarlo è Fabrizio Romano, che sul proprio profilo X spiega che tra gli obiettivi della Vecchia Signora c'è anche l'acquisto di un nuovo terzino sinistro, con De Cuyper nome da tenere in forte considerazione.

