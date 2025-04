Dazi la Cina smentisce negoziati con Trump

Cina nega di aver avviato con gli Usa negoziati sul commercio. Intanto, dodici Stati americani fanno causa a Trump. Servizio di Massimiliano Cochi

Cina smentisce negoziati sui dazi con gli USA, nessun contatto diretto confermato - Cina e Usa "non hanno alcuna consultazione o negoziato sui dazi". E' quanto ha ribadito il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun, in merito a quanto detto giovedì dal presidente americano Donald Trump che, parlando nello Studio Ovale, ha affermato che "c'e' un contatto diretto tra Usa e Cina" per un accordo commerciale. Guo, nel briefieng quotidiano, ha aggiunto che "gli Stati Uniti non dovrebbero trarre in inganno l'opinione pubblica". 🔗quotidiano.net

