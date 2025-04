Days Gone Remastered Vs Originale un video confronto tra PS5 Pro e PS4 Pro

video confronto dedicato alla versione Originale di Days Gone per PS4 Pro con Days Gone Remastered per PS5 Pro in modalità Enhanced. I risultati? Più che convincenti, soprattutto per chi ama perdersi nei dettagli di un open world post-apocalittico.Stando al video di cui sopra, l’aspetto più evidente riguarda l’illuminazione: come anticipato qualche giorno fa da Bend Studio, nella Remastered la luce è più accurata e contestuale, con ombre più nette e riflessi più naturali. Di giorno, le aree vegetate assumono tonalità verdastre più realistiche, mentre di notte è stato rimosso l’eccesso di luminosità artificiale della versione Originale, rendendo l’atmosfera notturna molto più immersiva.Anche altri aspetti tecnici beneficiano del salto generazionale: maggiore distanza visiva, texture più nitide e un livello di dettaglio complessivamente superiore contribuiscono a dare nuova vita al gioco. Game-experience.it - Days Gone Remastered Vs Originale, un video confronto tra PS5 Pro e PS4 Pro Leggi su Game-experience.it El Analista de Bits ha pubblicato undedicato alla versionediper PS4 Pro conper PS5 Pro in modalità Enhanced. I risultati? Più che convincenti, soprattutto per chi ama perdersi nei dettagli di un open world post-apocalittico.Stando aldi cui sopra, l’aspetto più evidente riguarda l’illuminazione: come anticipato qualche giorno fa da Bend Studio, nellala luce è più accurata e contestuale, con ombre più nette e riflessi più naturali. Di giorno, le aree vegetate assumono tonalità verdastre più realistiche, mentre di notte è stato rimosso l’eccesso di luminosità artificiale della versione, rendendo l’atmosfera notturna molto più immersiva.Anche altri aspetti tecnici beneficiano del salto generazionale: maggiore distanza visiva, texture più nitide e un livello di dettaglio complessivamente superiore contribuiscono a dare nuova vita al gioco.

Ne parlano su altre fonti

La remaster di Days Gone approderà su PlayStation 5 il 25 aprile, portando con sé una serie di miglioramenti tecnici e funzionali che promettono di rendere ancora più coinvolgente l’esperienza del titolo open-world post-apocalittico di Bend Studio. Days Gone – Gamerbrain.netLe Novità della Versione Rimasterizzata I giocatori che si avventureranno nuovamente nei panni di Deacon St. John potranno godere di una serie di aggiornamenti pensati per sfruttare al massimo l’hardware della nuova ... 🔗gamerbrain.net

L’annuncio di Days Gone Remastered ha sollevato più dubbi che entusiasmo tra i giocatori. Secondo i primi videoconfronti, le differenze grafiche rispetto all’originale sono minime ed in alcuni casi la versione PC del 2021 appare addirittura superiore. La rimasterizzazione, prevista per il 25 aprile 2025 ed annunciata appena pochi giorni fa, sembra offrire pochi miglioramenti rispetto a quanto già disponibile su PlayStation 5 con l’aggiornamento a 60 fps e 4K dinamico. 🔗game-experience.it

Il mondo post-apocalittico di Days Gone si prepara a tornare in grande stile con l’arrivo della versione remaster. Bend Studios ha infatti rivelato nuove informazioni sulla tanto attesa edizione, che sarà disponibile dal 25 aprile su PlayStation 5 e PC. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su questa nuova avventura di Deacon St. John. Days Gone – Gamerbrain.netModalità di Gioco Inedite: Nuove Sfide per i Veterani La remaster di Days Gone introduce diverse modalità di gioco innovative che ... 🔗gamerbrain.net

Nuovi premi per Art Zone | Days Gone Remastered Graphic Contest; Days Gone Remastered: un'Orda di emozioni nel video gameplay sulla nuova modalità; I fan contro Days Gone Remastered: «Non c'era bisogno». 🔗Approfondimenti da altre fonti

Days Gone Remastered aggiunge nuovi trofei da sbloccare? - Days Gone Remastered introduce nuovi trofei da sbloccare, offrendo ai giocatori ulteriori motivazioni per tornare nel mondo del gioco: ecco quali sono! 🔗everyeye.it

Days Gone Remastered avrà una feature più unica che rara - La versione PS5 di Days Gone Remastered includerà nuove funzionalità di accessibilità per un'esperienza di gioco più inclusiva. 🔗msn.com

Days Gone Remastered ha una novità per le orde - Days Gone, l’amato open-world post-apocalittico di Bend Studio, sta per tornare in versione rimasterizzata su PlayStation 5 e PC il 25 aprile 2025, con una serie di miglioramenti all’accessibilità che ... 🔗techgaming.it