Mondouomo.it - David di Donatello 2025: Premio alla Carriera Per Pupi Avati.

Leggi su Mondouomo.it

Il 7 maggio si svolgerà la cerimonia di consegna deidi. L'evento, che andrà in onda su Rai 1, sarà condotto da Elena Sofia Ricci e Mika. Come ogni anno, per ogni categoria in gara sono stati proposti cinque candidati