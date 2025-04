Danneggiata la targa dedicata a Pinelli Il Comune terribile

Danneggiata "per la quarta volta" la targa in memoria di Giuseppe Pinelli a piazzale Segesta, a Milano. Pinelli è considerata la 18esima vittima della strage di piazza Fontana: morì dopo essere caduto da una finestra della questura milanese. Lo sfregio alla targa è stato comunicato dal presidente dell’Anpi milanese Primo Minelli: "Un segno di odio verso chi la pensa diversamente", commenta Minelli, mentre il sindaco Giuseppe Sala afferma: "È un disastro, è un peccato. Pinelli è una figura che dopo tutti questi anni, dopo quello che abbiamo saputo, non può e non deve essere divisiva. È una figura a cui Milano deve portare affetto". Il primo cittadino, infine, ribadisce: "È veramente un peccato, continueremo a rimettere a posto la targa ma è terribile". Ilgiorno.it - Danneggiata la targa dedicata a Pinelli. Il Comune: terribile Leggi su Ilgiorno.it È stata"per la quarta volta" lain memoria di Giuseppea piazzale Segesta, a Milano.è considerata la 18esima vittima della strage di piazza Fontana: morì dopo essere caduto da una finestra della questura milanese. Lo sfregio allaè stato comunicato dal presidente dell’Anpi milanese Primo Minelli: "Un segno di odio verso chi la pensa diversamente", commenta Minelli, mentre il sindaco Giuseppe Sala afferma: "È un disastro, è un peccato.è una figura che dopo tutti questi anni, dopo quello che abbiamo saputo, non può e non deve essere divisiva. È una figura a cui Milano deve portare affetto". Il primo cittadino, infine, ribadisce: "È veramente un peccato, continueremo a rimettere a posto lama è".

