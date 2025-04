Danisinnlab Tracce di scena in mostra le foto di Anna Fici che raccontano esperienza del teatro sociale

Una mostra fotografica di Anna Fici dedicata all'attività del laboratorio teatrale di comunità DanisinniLab, diretto da Gigi Borruso. S'intitola "Danisinnlab. Tracce di scena", gode del patrocinio del Dipartimento Culture e società dell'Università di Palermo ed è curata dal Collettivof.Le.

